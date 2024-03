Vida Urbana Batida entre carro e moto deixa motociclista com fratura exposta na TO-040 Acidente ocorreu na noite de terça-feira (12) próximo ao município de Porto Alegre. Vítima foi levada para Hospital Regional de Dianópolis

Um acidente entre um carro e uma moto deixou um motociclista, de 23 anos com fratura exposta na rodovia TO-040, próximo ao município Porto Alegre, região sudeste do estado. A batida ocorreu na noite de terça-feira (12) segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBM). Conforme a corporação, ao chegar no local a equipe encontrou a vítima caída, inconsciente e ofegante. Segund...