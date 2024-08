Vida Urbana Batida entre carro e caminhão na BR-153 deixa dois mortos O acidente aconteceu no trecho entre Colinas e Brasilândia. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, os corpos passarão por exames necroscópicos e devem ser liberados aos familiares na manhã desta quinta-feira (29)

Um acidente envolvendo um carro e um caminhão deixou duas pessoas mortas. A batida aconteceu no final da tarde desta quarta-feira (28) no km 263, da BR-153, no trecho entre Colinas do Tocantins e Brasilândia. Conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP), as vítimas foram identificadas como Ziferino Pereira dos Santos, de 68 anos, e Alexssandro Lima de Sá,...