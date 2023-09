Um adolescente identificado pelas iniciais R.M.C de 16 anos morreu após o carro que ele dirigia bater de frente com um ônibus de passageiros na TO-280 em Almas, no sudeste do Tocantins, nesta segunda-feira, 25, por volta das 2h.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ao chegar no local encontrou os passageiros do ônibus fora do veículo sem lesões, e no carro o corpo da vítima preso nas ferragens.

O gerente comercial da Real Maia, Paulo Miguel informou ao JTo, que o ônibus realizava a linha Palmas (TO) para Barreiras (BA), e havia 32 passageiros.

“O condutor da empresa, Maurício Aquino Luz da Silva, de 46 anos, quebrou o fêmur, mas não corre risco de vida e será transferido para a capital onde dará continuidade ao tratamento”, disse.

Ainda segundo o gerente comercial o veículo não chegou a tombar. “Todos os passageiros passam bem, sem necessidade de primeiros socorros. Eles estavam hospedados na cidade de Almas enquanto a empresa enviou outro veículo”.

A Perícia Técnica-Científica esteve no local, para os procedimentos cabíveis.