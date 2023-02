Vida Urbana Batida entre caminhonete e van deixa feridos e trânsito parado por mais de hora Colisão ocorreu no final da tarde na rodovia TO-050 entre Palmas e Porto Nacional; Pelos menos quatro pessoas ficaram feridas

Um acidente de trânsito registrado no final da tarde desta segunda-feira, 8, na rodovia TO-050 entre Palmas e Porto Nacional, deixou pelo menos quatro pessoas feridas. Policiais Militares relataram que a colisão entre uma caminhonete L200 Triton e uma van Ford Transit no sentido Palmas a Porto, depois do trevo que dá acesso a Agrotins, teria ocorrido quando o cond...