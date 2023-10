Um grave acidente foi registrado na tarde deste sábado, 14, na LO-15, na Teotônio Segurado, região sul de Palmas. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), uma mulher, ainda não identificada, morreu com a colisão e um bebê junto com o pai foram encaminhados para o Hospital Geral de Palmas (HGP) em estado grave de saúde. As vítimas estavam em uma motocicleta.

Ao JTo, a Agência de Trânsito, Transportes e Mobilidade (ATTM) de Palmas informou que estava próximo do local do acidente quando viu o suspeito fugir em um carro modelo Chevrolet Montana.

“Nós estávamos a uns 200 a 300 metros do local da colisão. Estávamos atuando em um apoio à instalação do semáforo. Quando escutamos o barulho e vimos a colisão. Vi um veículo que provavelmente estava envolvido passando na nossa frente em uma velocidade considerável. Então rapidamente entrou na viatura e acompanhou o veículo e já acionamos a viatura que estava do outro lado da avenida para ir até o local em que estava a motocicleta”.

A equipe abordou o condutor e acionaram apoio da Guarda Metropolitana (GMP) e da Polícia Militar (PM) para tomar as providências legais.

Segundo a SSP, o motorista estava visivelmente embriagado quando colidiu seu veículo com a motocicleta.

O motorista será autuado em flagrante pelos crimes de homicídio no trânsito e duas vezes por lesão corporal.

Ainda de acordo com a secretaria, o corpo da vítima foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal de Palmas (IML), onde passará por exames necroscópicos, para então ser liberado aos familiares.