Vida Urbana Batida entre caminhonete e caminhão deixa idoso ferido em Guaraí Vítima não soube informar o que teria causado o acidente

Uma batida entre uma caminhonete e um caminhão deixou um idoso de 69 anos ferido. O acidente aconteceu por volta das 15h de domingo (19) em Guaraí, região noroeste do estado. De acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), dois soldados, que estavam de folga e à paisana, presenciaram a colisão. A caminhonete estava em movimento e colidiu ...