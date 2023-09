Um grave acidente entre uma caminhonete e um caminhão, na noite de terça-feira, 12, provocou a morte de cinco pessoas da mesma família na TO-080 que liga o município de Paraíso do Tocantins e o distrito de Luzimangues. Entre os mortos estavam um casal de dentistas, uma mulher de 40 e um homem de 43 anos, dois adolescentes de 12 e 13 anos e uma criança de 8 anos.

Conforme a Polícia Militar, a família estava dentro da caminhonete, modelo Scania/ MMC Triton, o casal ficou preso nas ferragens e as três crianças foram lançadas para fora do veículo. Todos morreram no local.

Segundo os agentes militares, o motorista do caminhão estava sentido leste-oeste quando a caminhonete que estava no sentido contrário tentou realizar uma ultrapassagem e perdeu o controle, rodou na pista e colidiu frontalmente com o caminhão.

O motorista do caminhão teve apenas lesões leves na perna e foi levado para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) norte. A Polícia Técnica Científica foi acionada e após perícia os corpos foram retirados pelo Instituto Médico Legal (IML).

Ainda de acordo com a Polícia Militar, o teste de alcoolemia do motorista deu negativo.

Os bombeiros informaram que ao chegarem no local do acidente se depararam com óleo derramado na pista juntamente com pedaços de carro e peças de carro espalhadas no meio do trajeto. Segundo os militares, como a Polícia Civil ainda estava fazendo a perícia do acidente, eles aguardaram finalizar os trabalhos dos civis para então realizar a limpeza da pista.