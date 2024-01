No final da tarde desta quinta-feira, 4, uma batida de frente entre dois caminhões deixou uma pessoa e duas feridas no km 32 da TO-050, entre Palmas e Porto Nacional. As informações preliminares são da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar (CBM).

Segundo o CBM, no caminhão munck haviam dois ocupantes e, no caminhão baú, apenas o motorista. O passageiro morreu no local. Ainda não há informações sobre a identidade das vítimas.

A corporação informou que a equipe teve que desencarcerar os dois motoristas e ambos foram levados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com fraturas nos membros inferiores e superiores.