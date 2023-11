Batida entre dois caminhões nesta sexta-feira, 24, por volta das 5h50, deixou duas pessoas feridas, próximo ao município de Colinas do Tocantins, região do noroeste do estado. As vítimas não foram identificadas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a colisão traseira ocorreu no km 252 da BR-153, em que uma das vítimas ficou presa às ferragens. O trânsito está seguindo por meio de pare e siga.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e informou por meio de relatório que ao chegarem no local encontraram um dos motoristas pelo lado de fora do veículo, às margens da rodovia. A outra vítima estava no caminhão, consciente com escoriações nos membros inferiores.

Ainda conforme os bombeiros, os motoristas foram levados para o Hospital Regional de Colinas.