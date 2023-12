Um motociclista de 31 anos morreu após a moto que ele pilotava, uma Yamaha Factor 125 bater de frente com um caminhão modelo Volvo FH 440, no km 738, em Alvorada do Tocantins, região sul do Estado, conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O acidente ocorreu por volta das 19h, três pessoas que estavam no veículo de carga saíram ilesos, de acordo com a polícia.

A Ecovias do Araguaia, concessionária responsável pela administração e operação que compreende as rodovias BR-153/TO/GO e BR-080/414/GO, informou que houve interdição parcial de pista com ‘pare e siga’ no km 738.

Conforme a concessionária, o bloqueio começou por volta de 19h10 de domingo e por volta das 6h47min desta segunda-feira, 18, a pista foi liberada nos dois sentidos.