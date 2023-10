Uma criança de 8 anos morreu após uma batida entre um caminhão e uma moto, na segunda-feira, 16, por volta das 12h, no setor Vila Nova, em Porto Nacional.

Segundo a Polícia Militar, a guarnição foi acionada para atender um acidente de trânsito e no local encontrou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com a criança sem os sinais vitais.

Conforme os policiais, o motociclista foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com escoriações. O condutor do caminhão permaneceu no local, mas devido à hostilidade de pessoas que estavam no local, ele foi levado para a delegacia e depois liberado.

Ainda segundo os militares, o depoimento do condutor do caminhão foi colhido no local e da motocicleta na UPA e os veículos foram liberados. O corpo foi removido pelo IML.