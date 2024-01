Uma idosa identificada como Orozina Alves Martins, de 80 anos, morreu e o motorista Oswaldo Martins Mariano, de 82 anos, ficou ferido em um acidente entre um caminhão e um carro próximo ao município de Paraíso do Tocantins. A batida ocorreu na terça-feira, 2, no KM 510, da BR-153.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), o acidente envolveu o veículo, modelo Fiat Uno, que saiu de uma estrada de chão que dá acesso à rodovia, quando bateu de frente com o caminhão, modelo Scania R 440.

Conforme a corporação, ao chegar no local, a equipe encontrou o motorista do caminhão, de 34 anos, do lado de fora do veículo e não apresentava ferimentos. O motorista do carro, Oswaldo, teve ferimentos leves e estava consciente.

Segundo o Corpo de Bombeiros, Orozina Alves estava no banco do passageiro do carro, inconsciente. Ela foi levada ao Hospital Regional de Paraíso, e a unidade de saúde constatou o óbito.

Ainda segundo a corporação havia mais duas pessoas no banco traseiro do carro, sem apresentar ferimentos.