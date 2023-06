Uma batida frontal entre uma caminhonete Ranger e um caminhão Volvo deixou duas pessoas feridas na manhã deste domingo, 18, no km 12 da TO-010, entre Palmas e Lajeado.

Segundo a Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta das 6h44. O condutor do caminhão, de 52 anos, informou aos policiais que transitava pela via, sentido norte-sul, quando o veículo Ranger, conduzido por um agricultor de 38 anos, invadiu a pista contrária e bateu de frente.

A caminhonete rodou e parou no meio da pista e o caminhão tombou às margens da TO-010. A perícia esteve no local do acidente juntamente com equipes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), que retiraram o material escorregadio da rodovia.

Segundo os Bombeiros, o condutor da caminhonete apresentava fala arrastada, pernas cambaleantes e cheiro etílico. Ele também apresentava algumas escoriações na boca, no nariz e marcas no tórax, deixadas pelo cinto de segurança.

A caminhonete Ranger foi removida para o pátio da Sancar. O agricultor estava inconsciente e foi levado para um hospital particular em Palmas, sem risco de morte.

O condutor do caminhão Volvo foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte em Palmas, onde está em observação. Segundo os Bombeiros, ele reclamou apenas de dor no ombro.