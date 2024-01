Uma batida de frente entre um carro e um caminhão trator, no km 2 da TO-080, na ponte que liga Palmas e Luzimangues (distrito de Porto Nacional), deixou o motorista do veículo leve ferido. O acidente ocorreu por volta das 13h desta segunda-feira, 8.

O sargento Cleibson, do Batalhão de Polícia Militar Rodoviário e Divisas (BPMRED), disse que o caminhão trator trafegava no sentido oeste-leste quando o carro, um Fiat Palio El, perdeu o controle na contramão e bateu de frente com o caminhão.

"Na situação, o condutor do veículo de passeio estava com várias escoriações pelo corpo e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar até o hospital", informou.

O acidente deixou a ponte congestionada. Segundo o sargento, a polícia segurou o trânsito de 15 a 20 minutos para que os bombeiros fizessem os primeiros socorros no motorista do carro. Em seguida, o tráfego começou a ser liberado em meia pista e funcionou pare-siga, até a remoção do caminhão.

O motorista da carreta envolvida no acidente, Adão Pereira de Souza, 50 anos, disse que saiu de Paraíso do Tocantins com destino à Natividade para carregar o caminhão. Ele contou ao JTo como ocorreu o acidente.

"Ao avistar o carro tentando ultrapassagem, vi que não dava, segurei no acostamento, freei o carro. Ele [motorista do carro] quando viu que não dava, freou também, rodou o carro e bateu de frente no caminhão. Bateu de frente, mas com a traseira do carro dele", explicou.

O motorista do carro de passeio teve escoriações, um corte na cabeça e quebrou o braço.

Com o acidente, uma fila se formou e impactou os horários de quem entrava ou saía da capital. A motorista de aplicativo Raquel Almeida, 26 anos, realizava uma viagem no momento e ficou presa no congestionamento, junto com os clientes.

A cozinheira Silvia Ribeiro, 34 anos, que mora em Luzimangues, ficou sabendo do acidente ao olhar o grupo de whatsapp da quadra onde reside. "Atrapalhou na rotina. Sem almoço até agora", contou enquanto aguardava na fila.

Motoristas relataram que ficaram 30 minutos, em média, no congestionamento até conseguirem atravessar a ponte.