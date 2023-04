No fim da manhã desta quinta-feira, 6 , ocorreu uma batida entre dois veículos no cruzamento da avenida Teotônio Segurado com a LO-11, em Palmas. A colisão fez um dos veículos ficar atravessado na pista após o tombamento.

“Um dos veículos, com certeza, avançou o sinal vermelho e veio a colidir com o outro veículo que cruzava a Teotônio Segurado com a LO-11. Que bom que não houve uma gravidade maior”, comentou o agente de trânsito Valadares em entrevista ao site G1 TO.

De acordo com a prefeitura, tanto a condutora do veículo tombado, como o motorista da caminhonete sofreram apenas pequenas escoriações e receberam atendimento no local e que as causas do acidente serão investigadas pelas autoridades.

O trecho ficou parcialmente interditado durante a perícia, mas a prefeitura confirmou que o trânsito está liberado e que os veículos foram removidos.