Redação Jornal do Tocantins

Uma batida entre uma motocicleta em movimento e outra parada na BR-153, na altura do km 676, em Gurupi, terminou na morte de Janio Pereira da Silva, que pilotava a moto que colidiu na que estava estacionada.

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que as vítimas são de um grupo de motociclistas viajava do estado de Goiás em direção a Gurupi. O trecho do acidente estava interditado pelo sistema de "pare e siga". A moto pilotada por Janio Silva não conseguiu parar e atingiu a traseira de outra moto, ocupada por duas pessoas, parada na rodovia.

As duas pessoas da moto atingida tiveram ferimentos graves e moderados, segundo divulgou a concessionária Ecovias, que prestou os primeiros atendimentos.

A vítima em estado grave foi removida pelo Samu, e com ferimentos moderados foi encaminhada pela equipe médica da Ecovias do Araguaia para o Hospital de Gurupi.

A concessionária fez o bloqueio total da rodovia entre 16h35 e 17h30, quando a rodovia voltou a ter circulação total.