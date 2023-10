Um homem identificado pelas iniciais J.C.F de 61 anos, morreu após a moto que ele conduzia bater na lateral de uma van escolar que transportava crianças e adolescentes, em uma zona rural do município de Sandolândia, na terça-feira, 24, por volta das 11h30.

Segundo os agentes militares, ao chegarem no local encontraram o corpo da vítima caída no chão, sem sinais vitais. E o motorista da van identificado pelas iniciais E.B de 50 anos com ferimentos no braço.

O motorista da van ainda informou aos policiais que estava indo para a cidade, quando ao realizar uma curva colidiu com a moto que estava em sentido contrário. Ele ainda disse que tentou desviar do motociclista, mas a moto bateu na lateral do veículo.

A Polícia Técnico-Científica e o Instituto Médico Legal estiveram no local.