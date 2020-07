Um balanço da Vigilância Sanitária de Palmas (Visa) aponta que desde a instalação da barreira sanitária no Terminal Rodoviário de Palmas, no início de julho, 472 ônibus e vans tiveram a chegada acompanhada e ao todo 4.171 passageiros provenientes de diversos destinos abordados passaram por orientações sobre a Covid-19. Deste ainda, 4.155 tiveram suas temperaturas aferidas, essa diferença entre os números ocorre porque algumas pessoas se recusaram a realizar a aferição. Esses números foram divulgados nesta terça-feira, 28.

Conforme a Vigilância, ao longo das atividades as equipes presentes na barreira sanitária aplicaram questionários, entretanto, devido a baixa adesão dos passageiros nas pesquisas somente 24 foram preenchidos. A Visa informou que na maioria das vezes os abordados diziam se cansados e desgastados fisicamente devido aos atrasos das empresas e das longas distâncias viajadas por isso se recusaram a responder os questionários.

Ao todo, as equipes da Vigilância distribuíram 88 materiais educativos outras ações de inspeção e orientação dos estabelecimentos alimentícios e do transporte de passageiros e cargas. Nessas ações, seis lanchonetes, três salas de armazenamento de mercadorias, as três lojas de variedades e 27 empresas de transporte rodoviário eram visitadas diariamente. Neste período, a Visa somente imitou um Termo de Notificação para uma empresa de transporte por descumprir a determinação de uso obrigatório de máscaras pelos funcionários.

As ações de fiscalização e orientação continuam na rodoviária até o final de julho com mais intensidade, por ser um dos períodos mais movimentados. Essa barreira sanitária instalada no Terminal Rodoviário de Palmas busca reforçar o controle da pandemia na Capital e as ações como a aplicação do questionário clínico-epidemiológico e aferição de temperatura querem é coletar informações sobre o contato com pessoas confirmadas ou suspeitas.