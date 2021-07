Vida Urbana Barreira no Garimpinho orienta mais de 100 pessoas em acampamentos e aborda 20 carros por dia Fiscalização ocorre na religião para orientar sore as regras para conter Covid-19

Com média de 20 carros por dia abordados, as barreiras sanitárias nas Praias do Garimpinho, em Araguaína, realizam orientações sobre as regras determinadas pela Prefeitura Municipal para o uso do local durante a pandemia da Covid19. Já nas areias, mais de 100 pessoas nos acampamentos foram abordadas por equipes da fiscalização integrada que orientam sobre as medidas r...