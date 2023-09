Redação Jornal do Tocantins

Socorristas do Corpo de Bombeiros Militar realizaram buscas na tarde da sexta-feira, 15, para localizar um homem que teria sumido em uma represa no município de Araguaína, depois de ingerir bebida alcoólica e mergulhar no local.

De acordo com os Bombeiros, o homem identificado pela corporação com Sirley, bebia e banhava na represa e momentos depois não foi mais visto. A equipe, composta por dois socorristas, realizou mergulhos por cerca de 40 minutos, mas não encontraram o corpo do homem.

Próximo ao anoitecer, os socorristas encerram as buscas e retornaram à base. A ocorrência ficou aos cuidados da polícia para a investigação do caso.