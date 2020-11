Vida Urbana Bandidos assaltam passageiros de coletivo na região Sul de Palmas Três homens armados entraram no ônibus no início da noite desta quarta-feira, 4, e levaram celulares e dinheiro das vítimas

Na noite desta terça-feira, 4, passageiros de um ônibus de transporte coletivo da linha Eixão sofreram um arrastão. Havia cerca de 20 pessoas no veículo quando, no ponto próximo a universidades particulares, na Theotônio Segurado, três homens armados subiram e anunciaram o assalto. Segundo informações do G1 Tocantins, um dos criminosos estava com uma arma de f...