Bandeirantes diz que busca solução para veículos e inicia curso para motoristas dia 14

O prefeito de Bandeirantes do Tocantins, José Mário Zambon Teixeira (PP) enviou nota ao Jornal do Tocantins nesta quarta-feira, 3, para dizer que as irregularidades apontadas no transporte escolar estão sendo solucionadas. Ele também disse que o curso para os motoristas será iniciado no dia 14. A manifestação do prefeito ocorre um dia depois do JTo revelar a Açã...