Um banco vermelho de 4 metros de comprimento por 1,80 de altura será instalado em Colinas do Tocantins, a 269 km de Palmas, nesta terça-feira (20). A ação na Praça 7 de Setembro faz parte da programação do “Agosto Lilás”, mês de proteção à mulher.

O “Banco Vermelho” tem como objetivo chamar a atenção da população sobre a importância de enfrentar a violência contra a mulher e combater o feminicídio. Nos assentos, há contatos de canais de ajuda para a realização de denúncias e suporte às vítimas de violência doméstica.

A iniciativa do Instituto Banco Vermelho (IBV) conta com o apoio do Poder Judiciário do Tocantins, por meio da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar (Cevid).

A instalação dos bancos foi proposta pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e realizada pelo Judiciário tocantinense. A ação surgiu da experiência pessoal de duas mulheres de Recife (PE): a publicitária e ativista Andrea Rodrigues e a executiva de marketing Paula Limongi, que tiveram amigas assassinadas pelos companheiros. Elas transformaram o luto em um movimento ativo pela mudança.

No último dia 1º de agosto, o governo federal lançou o projeto para todo o país. A proposta é que seja instalado um grande banco vermelho em lugares de alto fluxo de pessoas. Já foram instalados mais de 30 bancos vermelhos em mais de dez estados, incluindo o Senado e o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

Conforme o TJTO, no Tocantins, o projeto prevê a instalação de 16 bancos gigantes em locais públicos como forma de conscientização. Conforme a assessoria do órgão, ainda não se tem os locais das próximas instalações.

Instituto Banco Vermelho

O Instituto é uma entidade brasileira sem fins lucrativos e apartidária, empenhada na erradicação do feminicídio no Brasil. A organização combate a violência contra a mulher através de intervenções urbanas, movimentos culturais e ações educativas.

O IBV foi fundado em 25 de novembro de 2023, tendo como marco o Dia Internacional de Combate à Violência Contra a Mulher.

Conforme divulgado, o Instituto busca o #feminicídiozero não como um ideal distante, mas como um compromisso coletivo. Para elevar a conscientização, o IBV usa bancos vermelhos gigantes em espaços públicos e privados. Esses bancos não apenas incentivam a reflexão sobre o tema, mas também oferecem informações sobre canais de apoio às vítimas, funcionando como pontos de acolhimento, reflexão e orientação.

*Raquel Oliveira é integrante do programa de estágio entre Jornal do Tocantins e Universidade Federal do Tocantins (UFT), sob orientação de Vilma Nascimento