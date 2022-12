Vida Urbana Banco do Brasil abre concurso público com 28 vagas para o Tocantins Das vagas ofertadas para o estado, 23 são para contratações imediatas e 5 para cadastro de reserva; inscrições se encerram no dia 24 de fevereiro

O Banco do Brasil publicou no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 23, o edital de abertura do concurso público. No Tocantins, são ofertadas 23 vagas para início imediato e 5 vagas para cadastro reserva para ocupar o cargo de escriturário na função de agente comercial. O salário é de R$ 3.622,23 para jornada de 30 horas semanais. O cargo exige nível médio. Em todo o...