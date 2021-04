Vida Urbana Bancada federal também pede à ANTT que impugne edital do leilão da BR-153 No documento, a bancada cita que o leilão tem evidentes e potenciais prejuízos ao Tocantins; certame está previsto para ocorrer na próxima quinta-feira, 29

Além de uma representação no Tribunal de Contas da União (TCU) que está em tramitação e pode ter decisão a qualquer momento, a bancada federal tocantinense no Congresso Nacional protocolou um requerimento na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) pedindo a impugnação do Edital de Concessão n° 01/2021, que prevê o leilão do trecho da BR-153 entre Alianças (...