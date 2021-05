Vida Urbana Balsas usadas nas fundações submersas da nova ponte de Porto Nacional são colocadas no rio Tocantins As duas estruturas foram lançadas nas águas nesta sexta-feira, 21, e serão usadas para apoiar execução das fundações no leito e outra para o apoio no transporte de materiais

Mais uma etapa para a construção da nova Ponte de Porto Nacional começou nesta sexta-feira, 21. A Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto) colocou nas águas do rio Tocantins, com ajuda de equipamentos especiais, as duas balsas, que serão utilizadas nas perfurações submersas da estrutura. Conforme a Ageto, a primeira balsa, com mais de 100 metros...