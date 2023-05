Atualizada dia 1/5 às 20h24



O terceiro suspeito baleado em confronto com militares da operação Canguçu nesta segunda-feira, 1º, morreu no hospital municipal de Marianópolis, na região centro-oeste do Tocantins. Ele atirou contra uma viatura e acabou atingido por disparos efetuados em seguida pelos militares. Outros dois suspeitos morreram durante troca de tiros no início da manhã depois de passarem a noite encurralados próximo a área urbana do município.

Depois de intensos confrontos, a operação chega a 12 suspeitos mortos e quatro presos, dois no Tocantins e outros dois em Redenção(PA).

O coronel da PMTO, Francinaldo Bó, comandante da operação, informou que ainda há suspeitos na região da operação, mas a força-tarefa deve ser concluída com êxito em breve.

“Falta pouco pro término da operação e tem poucos ladrões ainda na região do Canguçu. Em breve a operação será encerrada com sucesso e sem nenhuma baixa ou lesão na parte das forças públicas”, disse.

De acordo com o militar, não é possível precisar a quantidade, somente que são poucos e a previsão das forças de segurança atuando na força-tarefa é "prendê-los o mais breve possível”.

Orientação à população

Devido aos intensos tiroteios e uso de armas de alto calibre por parte dos suspeitos em fuga na região, o coronel reforça a necessidade da população local estar atenta para qualquer atitude suspeita nos municípios que a operação abrange.

A orientação é “manterem a calma e se um bandido desse for até a casa de algum morador ou abordar alguém na rua, devem obedecer o que eles mandarem fazer e no momento oportuno, o mais breve possível que se sentir seguro, comunicar a Polícia Militar via telefone 190 ou através de um policial militar que está patrulhando a zona urbana”.

O coronel ainda reforçou que qualquer indício de anormalidade deve ser comunicada aos policiais. “Ao observar alguma coisa fora do comum, como barulho, latido de cachorro ou animais de forma estranha, comunicar a Polícia Militar”.