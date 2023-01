Vida Urbana Balanço aponta mais de quatro mil metros de redes recolhidas em ações contra pesca ilegal no estado Fiscalizações serão intensificadas até o final da piracema, em 28 fevereiro

Mais de quatro mil metros de redes foram recolhidas e R$ 7 mil em autos de infração, em ações contra a pesca ilegal no Tocantins, conforme balanço divulgado nesta quarta-feira, 11, pela Gerência de Fiscalização Ambiental vinculada à Diretoria de Proteção e Qualidade Ambiental (DPQA). No extremo norte do Tocantins, foram percorridos 173 km no rio Tocantins pelos ...