Balão de monitoramento cai nesta segunda-feira em fazenda na região do Jalapão

Um balão caiu nesta segunda-feira, 1°, na zona rural de Mateiros, cidade distante a 310 km de Palmas, na região do Jalapão. O objeto, com painéis solares e equipamentos tecnológicos, que até então não teria sido identificado pelos moradores do local, chamou à atenção dos curiosos. A Polícia Militar (PM) atendeu a ocorrência registrada pelos moradores que presenciaram a qued...