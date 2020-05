Araguaína é a cidade tocantinense com o maior número de casos registrados da Covid-19. No boletim divulgado nesta segunda-feira, 11, pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) o município registra 318 pessoas que já foram infectadas pela doença. Segundo a plataforma online lançada pela prefeitura, o bairro São João é o que tem o maior número de confirmação, 29 pessoas até o momento, com três delas já recuperadas.

O centro da cidade vem logo atrás com 26 confirmações e dois pacientes recuperados. Araguaína Sul tem 20 confirmações e dois casos recuperados. O setor Nova Araguaína é o que tem mais pessoas recuperadas da doença, dos sete casos, cinco já se recuperaram.

Plataforma

O mapa virtual, que pode ser acessado através do link, também disponibiliza respostas para perguntas frequentes sobre os decretos das medidas restritivas adotadas pela administração municipal. A plataforma mostra a quantidade de pacientes ativos e curados distribuídos por bairro, sendo que a população pode encontrar estatísticas apontadas pelos círculos. A prefeitura municipal lembra que os pontos não são referentes a residências dos pacientes