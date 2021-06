Vida Urbana Babaçulândia e Santa Fé do Araguaia decretam lockdown após aumento de casos de Covid-19 Em Babaçulândia, a Prefeitura suspendeu as atividades não essenciais e proibiu entrada e saída de pessoas da cidade; já em Santa Fé do Araguaia também é proibida a circulação e os comércios ficarão fechados

As cidades de Babaçulândia e Santa Fé do Araguaia decretaram lockdown para os próximos dias devido ao aumento de casos de Covid-19 nas cidades. Em Babaçulândia estão suspensas as atividades não essenciais e proíbem entrada e saída de pessoas da cidade e em Santa Fé o comércio ficará fechado por quatro dias. As medidas entram em vigor nesta quinta-feira, 3, nas duas c...