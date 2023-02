Vida Urbana Aviso colocado em frente a Cmei de Palmas anuncia paralisação na terça-feira por falta de servidores Secretaria confirma déficit de servidores, diz que contratação está em andamento e afirma que a unidade receberá os alunos

As aulas na rede pública municipal iniciaram no dia 1° de fevereiro, porém, a Prefeitura de Palmas não conseguiu completar o quadro de servidores e professores para atender a demanda das unidades. Uma imagem compartilhada na rede social do Twitter na sexta-feira, 24, mostra uma faixa que anuncia a paralisação do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei)...