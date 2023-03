Um avião de pequeno porte usado para instrução de pilotos caiu na região de Luzimangues. Os Bombeiros confirmaram a queda da aeronave, com uma vítima, ainda não identificada, que havia sido retirada por terceiros.

De acordo com as informações preliminares, o Samu levou a vítima para o hospital com ferimentos graves, nas pernas e suspeita de hemorragia.

Os Bombeiros agiram para desconectar a parte elétrica do avião, com o isolamento da bateria, e impedir que houvesse incêndio no local. A Polícia Militar está ao lado do avião.

Pela matrícula do avião, é um Cessna Aircraft, fabricado em 1968 e com o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) em nome da Escola de Aviação Civil, de Porto Nacional, desde 29 de abril de 2022. O certificado está válido até 28 de outubro deste ano.

A ACB está registrada em nome de Gabriel Almeida Braga e Vinicius Soares Braga, segundo a Receita Federal e possui capital social de R$ 144 mil e fica no hangar 32 no aeródromo da Associação Tocantinense de Aviação, na TO-080.