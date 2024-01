Vida Urbana Avião com cerca de 500 kg de cocaína pousa na zona rural de Rio Sono Piloto de 54 anos de idade acabou preso pela Polícia Militar suspeito de tráfico de drogas. Segundo a corporação, ele fez uma aterrissagem de emergência e confessou que pegou o entorpecente em Corumbá (MS) e entregaria no Tocantins

Um avião com quase 500 kg de drogas pousou em uma propriedade rural a cerca de 40 km da cidade de Rio Sono, no leste do estado, na noite deste sábado, 6, por volta das 19 horas. No local, a Polícia Militar prendeu um homem, de 54 anos, que se identificou como piloto da aeronave. No registro da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o qual o JTo teve acesso, o av...