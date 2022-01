Vida Urbana Avenida em Araguaína é interditada após cratera se abrir devido fortes chuvas Prefeitura Municipal enviou uma equipe ao local que realizou a sinalização e interdição da via

Uma avenida no setor Lago Azul III, em Araguaína, precisou ser interditada após uma cratera se abrir devido às fortes chuvas na cidade. O asfalto começou a se deteriorar na terça-feira, 11, e nesta quarta-feira, 12, o buraco que toma toda a via apareceu. As imagens do local mostram que a avenida fica próximo de um córrego e os bueiros, que passavam embaixo da via...