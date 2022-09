Vida Urbana Avô aciona PM para prender filho que agredia ex com tijolada ao recusar cuidar de neta no feriado Polícia civil pede medida protetiva para auxiliar, de 21 anos, que espera análise da juíza de Peixe

O pai de um desempregado de 23 anos, morador de Peixe, sul do Tocantins acionou a Polícia Militar em busca de salvar sua neta, de 4 anos, e a mãe dela, uma auxiliar de serviços gerais de 21 anos, que sofriam agressões do filho dele. Dois policiais militares encontraram a vítima com um corte na cabeça e lesões no braço direito e perna direita. A menor também apresentava les...