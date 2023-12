Uma auxiliar de serviços gerais de 38 anos, ainda não identificada, foi agredida com golpes de facão pelo ex-companheiro, de 40 anos, também auxiliar de serviços gerais, dentro de sua própria residência, por volta das 23h de domingo, 10, em Gurupi.

Na residência, localizada no bairro Campo Belo, os militares encontraram a vítima com um corte na região do pescoço e outro no braço, com perda parcial de consciência.

Conforme o relatório da Polícia Militar, a filha da vítima informou que a sua mãe estava tentando se separar do ex-companheiro. Segundo ela, o suspeito teria pulado o muro da casa para atacar a vítima.

Testemunhas disseram ainda aos militares que o suspeito entrou em uma área de mata logo após o crime.

A vítima recebeu os primeiros socorros da guarnição até a chegada do Corpo de Bombeiros, que utilizaram um torniquete para controlar a hemorragia.

Em seguida, ela foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A filha da vítima foi orientada a procurar a delegacia de Polícia Civil para registrar o fato.

Relatório dos militares informa que a equipe médica que atendeu a vítima relata quadro clínico estável. A equipe realizou buscas nas imediações, mas o suspeito ainda não foi localizado.