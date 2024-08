Vida Urbana Auxiliar de serviços gerais acusado de assassinar homem que matou cão a chutes em Lajeado vai a júri O crime aconteceu no dia 26 de junho de 2022. Segundo o Tribunal de Justiça, o réu irá aguardar o julgamento em liberdade

Um auxiliar de serviços gerais, de 23 anos, acusado de matar a facadas e golpes de madeira Valdivino Neres Costa, aos 32 anos, após a vítima matar o cachorro do réu a chutes, irá a júri popular. Segundo o Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), a data do julgamento ainda será marcada. O crime aconteceu no dia 26 de junho de 2022, em Lajeado, região centra...