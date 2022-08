Vida Urbana Auxiliar de produção de Gurupi é denunciado duas vezes este mês por estupros praticados há 5 anos Uma denúncia imputa estupro contra uma menor de 12 anos ocorreu em 2017, na porta da escola em Gurupi, e outra, em 2019, após homem obrigar a vítima a entrar no veículo e a levar para um lote baldio

A 2ª Promotoria de Justiça de Gurupi, no sul do Estado, apresentou denúncia na 2ª Vara Criminal da Comarca do município, contra o auxiliar de produção, Izaias de Souza Teixeira, de 35 anos, na qual o acusa de estupro. É a segunda denúncia por este tipo de crime contra o homem feitas neste mês de agosto. O réu está preso na na Unidade de Segurança Máxima de Cariri, ...