O auxiliar de produção Valdinei Pereira de Souza, 32 anos, foi encontrado morto na madrugada deste domingo, 17, na rua 3 da Vila São José, em Gurupi, sul do Tocantins. A vítima apresentava ferimento de tiro na região da cabeça, próximo a nuca. As informações são da Polícia Militar e Secretaria da Segurança Pública.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, ainda não é possível indicar o tipo de arma usada no crime. A perícia esteve no local para realizar os trabalhos.

Prisão em agosto

O JTo apurou que no dia 25 de agosto, Valdinei chegou a ser preso pela Polícia Militar. No dia, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência com informações de que o suspeito invadiu uma casa abandonada e olhava uma casa por cima do muro. Ao chegar no local, a equipe ouviu pedidos de socorro, pulou o muro da casa e deram voz prisão ao suspeito, que, segundo a PM, desobedeceu, resistiu e desferiu socos e chutes contra a guarnição. Segundo a polícia, houve uso da força para contê-lo.

Conforme a PM, a vítima estava em estado de choque, e declarou que o homem era seu cunhado e usuário de drogas. No dia da prisão, o Valdinei foi autuado em flagrante por invasão domiciliar, desobediência e resistência. A fiança estipulada ao suspeito no valor de R$ 1.320 reais não foi paga e ele ficou recolhido na Cadeia de Prisão Provisória.