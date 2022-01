Vida Urbana Auxiliar de Farmácia em Araguaína é levada para a delegacia após incitar população contra militares Enquanto filmava ação policial, a mulher teria dito que os policiais “são pragas” e que mereciam morrer

A auxiliar de farmácia Adriana Sousa Lima do Nascimento, de 34 anos, acabou sendo levada à delegacia no sábado, 15, após ser enquadrada por desacato e resistência contra policiais militares de Araguaína. De acordo com Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) de nº 138/2022, policiais militares estavam atuando durante uma ocorrência de suposto estupro, quando a mulh...