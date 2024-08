Vida Urbana Auxiliar de eletricista vai a júri por morte de pintor a facadas em bar de Dois Irmãos do Tocantins Segundo o Tribunal de Justiça, o crime aconteceu após a vítima cobrar uma dívida ao acusado. O réu irá responder ao processo em liberdade

Um auxiliar de eletricista de 34 anos, acusado de matar a facada o pintor Luzimar Rodrigues de Araújo em um bar da cidade de Dois Irmãos do Tocantins, vai a júri popular. O réu está respondendo o processo em liberdade até a data do julgamento ser marcada. O crime aconteceu em dezembro de 2023, em um bar no setor Vila União, quando o pintor teria cobrado uma dí...