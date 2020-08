Vida Urbana Auxílio de aquisição de computador ou internet para retorno das aulas na UFT inscreve em setembro Valor dos auxílios vai depender da quantidade de estudantes que necessitam dos benefícios

Começa na próxima semana, o prazo para as inscrições dos estudantes dos cursos de graduação da Universidade Federal do Tocantins (UFT) no Edital de Seleção de Cadastro Reserva para Inclusão Digital. A iniciativa formará o cadastro de estudantes com vulnerabilidade socioeconômica para a implantação de ações de inclusão digital, que possibilitem a continuidade das atividades a...