Auxílio Brasil paga R$ 59 milhões a mais de 146 mil famílias tocantinenses em julho

Mais de R$ 59 milhões serão destinados ao pagamento dos benefícios, que chegarão a todos os 139 municípios do estado. Para ter acesso ao programa é preciso preencher requisitos e estar inscrito no Cadastro Único Um total de 146.619 famílias em todo o Tocantins receberão o Auxílio Brasil em julho, de acordo com o levantamento do Ministério da Cidadania. Em toda r...