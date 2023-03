O autônomo Francisco Fernandes da Silva, de 68, está desaparecido desde o dia 13 de março. A informação é do sobrinho dele, o mototaxista Raimundo Nonato de Araújo Lima, que registrou a ocorrência policial na 5ª Central de Atendimento da Polícia Civil, da cidade, no norte do Tocantins.

Segundo o mototaxista, desde segunda-feira 13 que o tio não dá notícias de sua localização e nem atende a qualquer chamada telefônica nos dois números associados ao idoso, morador da Rua 21, no setor Nova Araguaína.

O sobrinho afirma que o tio não possui nenhuma doença mental e nem é envolvido em quaisquer atividades criminosas.

Preocupado com a falta de comunicação do tio, o mototaxista foi até a casa de Francisco Silva e não havia ninguém no local. Ele viu apenas uma mala e algumas gavetas do guarda-roupas reviradas, mas sem sinal de furto de qualquer objeto do imóvel. "Era como se alguém tivesse procurando documentos", interpreta o profissional, de 53 anos.

Ele diz que procurou pelo tio na Unidade de Pronto Atendimento e no Hospital Regional de Araguaína não havia informação se o homem estava internado. Também procurou no Instituto Médico Legal) e não o encontrou.