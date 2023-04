Um homem identificado como Célio Barbosa Carvalho, de 34 anos, e apelidado de "Espoca" foi morto a tiros na manhã de quarta-feira, 26, por volta das 8h30min, no portão de sua residência, localizada na avenida Tocantins, em Araguaína, região norte do Estado.

De acordo com o relato policial, registrado na 5ª Central de Atendimento da Polícia Civil de Araguaína pelo irmão da vítima, Rones Barbosa Carvalho, de 40 anos, dois homens chegaram em um carro no local, momento em que a vítima tentou fechar o portão da casa.

Segundo a narrativa, os dois agarraram o portão, forçaram a entrada e efetuaram os disparos contra Célio, que morreu no local.

O rapaz respondia em liberdade a um processo criminal por tráfico de drogas desde 2020. No dia 20 de fevereiro do mesmo ano, o Ministério Público do Tocantins ofereceu denúncia contra ele, por segundo inquérito policial, no dia 18 de setembro de 2019, ter consigo e em depósito 30,1 gramas de maconha.

Além disso, conforme o documento, o denunciado possuiu e manteve em sua residência, seis cartuchos intactos, calibre 38 para arma de fogo. Também adquiriu, recebeu e escondeu, um televisor, marca LG, 55” (cinquenta e cinco polegadas), que pertencia à uma mulher.

Dados de homicídios em Araguaína

Neste ano, 12 pessoas morreram vítimas de homicídio em Araguaína. Os dados foram coletados do dia 1° janeiro até quarta-feira, 26, do Núcleo de Coleta e Análise Estatística da Secretaria de Segurança Pública (SSP), nesta quinta-feira, 27.

No mês de janeiro foram registrados 3 homicídios, em março 3, e neste mês, até esta quarta-feira, houve o dobro do mês anterior.

No mesmo período do ano passado, foram contabilizados 19 homicídios no município. O registro é de 7 mortes desta natureza em janeiro, 1 em fevereiro, 4 em março e 7 em abril.