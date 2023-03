Diogenes Goncalves de Albuquerque Neto, 32 anos, morreu em casa após ter sido alvejado por tiros na tarde deste domingo, 25, por uma pessoa que o visitou em casa.

Registrado como autônomo, a vítima era de Porto Nacional, segundo informou ao Jornal do Tocantins a irmã, dele, uma professora de 38 anos.

De acordo com ela, o irmão havia saído da cadeia no dia 14 de fevereiro deste ano, pois havia sido preso por ligação com o tráfico de drogas. Desde sua saída, ele passou a morar sozinho no bairro Nova Flamboyant.

A família soube da morte porque um vizinho do irmão lhe telefonou para comunicar que ele havia sido baleado. Segundo as informações, um rapaz chegou e entrou para a casa de Diogenes Neto na companhia do dono. Minutos depois, o vizinho ouviu ao menos quatro tiros.

O autor dos tiros saiu do local e deixou o portão aberto e os vizinhos chamaram a polícia militar, mas o homem já estava morto.

A irmã da vítima disse que Diógenes Neto será enterrado em Porto Nacional, sua cidade natal, neste domingo, em horário ainda a definir. Segundo ela, a família está muito abalada e não poderia fornecer mais detalhes sobre o homicídio.

Histórico da vítima

Diógenes Neto tinham diversas passagens policiais. No dia 14 de janeiro de 2017 policiais flagraram o autônomo ao lado de outra pessoa com duas TVs, dois notebooks, joias e outros bens furtados em uma residência da quadra 1203 a caminho do Aureny IV. Pelo crime, ele foi sentenciado a 3 anos de prisão, além de multa. Esta condenação saiu em novembro de 2018, quando já estava sob outra investigação.

Em fevereiro de 2018, ele havia sido preso, por ordem da Justiça. No cumprimento da prisão, em uma casa no Aureny IV, a Delegacia de Narcóticos (Denarc) localizou sete papelotes de cocaína sobre o armário e uma porção de maconha na gaveta desse armário, além de uma balança de precisão dentro do fogão e uma mochila com um tablete com 180g de maconha.

Em outra ocorrência, no dia 17 de janeiro de 2022. Policiais abordaram uma moto que havia sido furtada e o motorista entregou o local onde havia uma segunda moto furtada. No local, policiais encontraram cocaína. A apreensão totalizou duas motos, uma CG 160 Fan, preta (2017), uma Biz de cor rosa, ano 2012, 1,1 k de cocaína, 83 gramas de maconha e duas balanças de precisão.

Desde esta data ele estava recolhido na Unidade Penal de Palmas, local onde, também no ano passado, os policiais cumpriram o informaram sobre o mandado de prisão daquela condenação de 2018. Ele usava tornozeleira eletrônica quando foi morto.