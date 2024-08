Vida Urbana Autônomo condenado por matar vítima a golpes de madeira na cabeça deve cumprir 16 anos de prisão O crime aconteceu em 2023, enquanto Elio Alves dormia. De acordo com o Tribunal de Justiça, o réu ainda terá que pagar R$ 50 mil de indenização aos herdeiros da vítima, por danos morais

Um autônomo de 48 anos, acusado de matar Elio Alves Prazeres, a golpes de madeira na cabeça, em Gurupi, foi condenado a 16 anos de prisão. Segundo o Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), ele também terá que pagar R$ 50 mil de indenização aos herdeiros da vítima, por danos morais. O crime aconteceu no dia 28 de outubro de 2023, enquanto Elio Alves dormia. O nome do réu...