Vida Urbana Aumento de recuperados faz Prefeitura de Colinas revogar toque de recolher Novo decreto municipal libera serviços de mototaxi e permite o consumo de bebidas alcoólicas em estabelecimentos até as 23 horas

O Diário Oficial do município de Colinas do Tocantins trouxe a revogação dos decretos que determinavam o toque de recolher devido à pandemia do novo coronavírus, causador da Covid-19, além de flexibilizar serviços que estavam suspensos na cidade. Estão revogados os artigos do decreto número 47, de 23 de maio de 2020, que proíbem o consumo de bebida alcoólica em qua...