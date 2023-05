Com o aumento de assassinatos no estado, principalmente na capital, o Ministério Público do Tocantins (MPTO) realizará uma audiência pública, no dia 23 de junho, com o objetivo de buscar soluções para diminuir os índices de crimes de homicídio. Isso porque dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) apontam que de 1º de janeiro a 15 de maio de 2022 ocorreram 20 homicídios em Palmas. No mesmo período deste ano foram registrados 64, um aumento de 220% em relação ao mesmo período do ano passado.

As pessoas interessadas a participar da Audiência Pública deverão se inscrever até as 14 horas do dia 16 de junho, pelo endereço eletrônico gaesp@mpto.mp.br

Todas as inscrições receberão confirmação de recebimento, via correio eletrônico, até o dia 21 de junho de 2023, contendo informações para acesso à Audiência Pública.

O evento será realizada no auditório do prédio do Ministério Público, localizado na Quadra 202 Norte, Avenida LO 4, Conjunto 1, Lotes 5 e 6, em Palmas, das 14 às 18 horas, e também será transmitida, ao vivo, na plataforma Youtube pelo link: https://www.youtube.com/c/CESAFMPTO?app=desktop.

A Audiência será presidida pelo promotor de Justiça João Edson de Souza, que é coordenador do Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública do MPTO ou por quem ele designar para coordenar os trabalhos.

O encontro reunirá os órgãos do Sistema de Segurança, Conselhos Comunitários de Segurança, organizações não governamentais, entidades do Terceiro Setor, universidades, congregações e sociedade com a finalidade de que todos possam colaborar com proposições e ações que possam reduzir a criminalidade.